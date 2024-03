Lazio-Milan | stangata per Di Bello | ecco quanto starà fermo e c’è un precedente

(Di domenica 3 marzo 2024), dopo il disastro dell’Olimpico è arrivata laper l’arbitro Di: un mese di stop e non è la prima volta… Ildi Stefano Pioli ha battuto ladi Maurizio Sarri per 1-0 in una sfida rocambolesca e ricca di polemiche per alcuni episodi che hanno fatto discutere. I rossoneri sono stati protagonisti di una prestazione non eccezionale, ma sono comunque riusciti a portare a casa i 3 punti, grazie a un goal di Noah Okafor nel finale. La partita, però, è stata condizionata da alcune scelte arbitrali, che hanno mandato su tutte le furie i tifosi e la società biancoceleste. Sì, perché dopo l’espulsione nei confronti di Pellegrini, in una dinamica discutibile, il direttore di gara Diha completamente perso il controllo della partita, ...

