Lazio-Milan | il giorno dopo è anche peggio Minacce di morte a Pulisic | stop a Di Bello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Una festa rovinata, fra (pochi) sorrisi e (infinite) polemiche. Il blitz delin casa della, col successo in extremis che ha consolidato il terzo posto dei rossoneri ma pure col veleno nella coda per alcune decisoni arbitrali contestate dai biancocelesti, ha lasciato inevitabili strascichi di rancore. Enel “day after“ si parla molto poco di calcio perché prevale la rabbia di chi ha perso da una parte e la necessità di prendere provvedimenti dall’altra. Inaccettabile e incivile quanto accaduto sui “social“, condie insulti per ilistal’episodio con Pellegrini (ilista non si era fermato con un avversario a terra) che ha portato al secondo “giallo“ per il laziale e ...