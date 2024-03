Lazio-Milan | Giroud non contiene la gioia | “Grande vittoria” scrive sui social

Stefano Mauri , ex calciatore della Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai biancocelesti e ha toccato anche il tema Milan (pianetamilan)

Torino, Juric rassicura: "Italiano è un amico: chiedo scusa. Sulla partita Rispondo così...": I ragazzi hanno dimostrato di essere un grande gruppo". Oggi Buongiorno vi ha ridato solidità "Penso che stai sbagliando tutto, la Lazio contro di noi non ha passato il centrocampo per 50 minuti, con ...tuttonapoli

Torino-Fiorentina, scintille tra Italiano e Juric che viene espulso: cosa è successo: Torino-Fiorentina finisce con le scintille, ma non in campo tra i giocatori come successo in Lazio-Milan, ma tra le panchine. I protagonisti sono stati Vincenzo Italiano e Ivan Juric, con quest'ultimo ...ilmessaggero

Mauri sulla Lazio: «La squadra non si diverte più come prima, e vedo dei grandi malumori tra i giocatori»: Intervenuto ai microfoni di TvPlay alla luce della sconfitta della Lazio con il Milan, Mauri analizza cosi la situazione dei biancocelesti. Le sue parole PAROLE – Vedo malumori, perché non vedo più i ...lazionews24