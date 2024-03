Lazio-Milan | errore tecnico? Lotito valuta la denuncia contro ignoti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 3 marzo 2024) Claudioè furioso! Il presidente dellanon ha ancora smaltito la rabbia per la gestione di Marco Di Bello della sfida di due giorni fa tra la sua squadra ed ilsi è sfogato duramente nel post partita, ma adesso sembra voler andare fino in fondo in una battaglia che non è chiaro dove arriverà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, infatti,nei giorni scorsi ha contattato l’avvocato Gentilere la possibilità di chiedere la ripetizione del match per, vista la mancata concessione di un calcio di rigore dopo il contatto tra Maignan e Castellanos.