Lazio-Milan | Di Bello tra le polemiche | l’arbitro risponde sui social

Claudio Lotito è furioso! Il presidente della Lazio non ha ancora smaltito la rabbia per la gestione di Marco Di Bello della sfida di due giorni fa tra la ... (calcioweb.eu)

Dopo gli errori, le sanzioni. Sono ore complicate per Marco Di Bello e Matteo Marchetti , i due arbitri finiti nell'occhio del ciclone per... (calciomercato)

Ancora strascichi dopo Lazio-Milan : l’AIA infatti non ha gradito le parole di Claudio Lotito e chiede più rispetto per gli arbitri Venerdì sera il Milan ha ... (dailymilan)

Lotito, clamoroso: richiesta la ripetizione del match contro il Milan: Claudio Lotito, presidente della Lazio, alza la voce contro gli errori arbitrali in Lazio-Milan, tra richieste di ripetizione del match. In un clima di tensione che si respira nel mondo del calcio ...newsmondo

Lazio-Milan, Di Bello sui social "provoca" i tifosi biancocelesti - VIDEO: Marco Di Bello dopo Lazio - Milan torna a suscitare polemiche, ma stavolta lontano dai campi di serie A, da cui strà alla larga per un po'. Il direttore di gara di Brindisi infatti,è tornato alla ...noibiancocelesti

Lazio: ecco come sarebbe la classifica senza i torti arbitrali subiti: Ecco come sarebbe la classifica della Lazio in Serie A senza i tanti torti arbitrali subiti in questa stagione finora Quellio contro il Milan non è l’unico torto arbitrale subito dalla Lazio in questa ...lazionews24