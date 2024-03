Lazio-Milan | critiche furiose all’arbitro Di Bello | la lettera della moglie

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 3 marzo 2024) La partitaha scatenato tantissime polemiche per le decisioni arbitrali. La sfida del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 0-1 ed i padroni di casa si sono scatenati per l’arbitraggio dell’arbitro Marco Di(3 espulsioni per i biancocelesti e altri episodi discutibili). Ladell’arbitro, Carla Faggiano ha scritto una, che il direttore di gara ha ricondiviso tramite le storie di Instagram, dopo le ultime polemiche. La“Non è facile scrivere rimanendo lucida ed educata, non è facile restare equilibrata e serena. Non è per niente facile, ma devo esserlo per non farmi travolgere e inghiottire da questa tempesta di odio. Non voglio parlare di arbitraggio, non mi interessa parlare di calcio ...