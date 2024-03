Lazio-Milan | arbitro Di Bello nel mirino | la difesa della moglie

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – “Basta odio e violenza”. Ladell’Marco Di, Carla Faggiano, ha scritto una lettera che il direttore di gara ha ricondiviso tramite le storie di Instagram. Ladel direttore di gara prende posizione dopo le polemiche scaturite dalla gara in, vinta 1-0 dai rossoneri. Diè finito sotto i riflettori per una serie di decisioni controverse: dal mancato rigore assegnato allain avvio per un intervento di Maignan su Castellanos all’episodio del gol rossonero, per finire con le 3 espulsioni comminate ai biancocelesti. “Non è facile scrivere rimanendo lucida ed educata, non è facile restare equilibrata e serena. Non è per niente facile, ma devo esserlo per non farmi travolgere e inghiottire da ...

