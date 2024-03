Lazio | Lotito spiega il suo punto di vista | 'Noi capro espiatorio di un sistema malato e non più credibile'

Repubblica - Serie A, scissione in stile Superlega: il piano dei club con Lotito in prima fila: Le mosse di Claudio Lotito, presidente della Lazio, riguardano anche il progetto di separazione in “stile Premier League”. E in fondo la Serie A ha votato una delibera per seguire questa strada.ilbianconero

LIVE PRIMAVERA - Genoa e Inter a breve in campo per la 24esima giornata. Le formazioni ufficiali: e 7 in più della Lazio (terza a 41). L'under 19 del Grifone, avversario dell'Inter di Inzaghi domani a San Siro, viene da un ko per 3-0 e occupa una posizione di perfetta metà classifica che non dista ...fcinternews

Lazio Milan, Oddi non ci sta: «Gara decisa dall’arbitro, Lotito deve farsi sentire. Sul Bayern…»: Ospite a Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così di Lazio-Milan e non solo: PAROLE – «La Lazio non meritava di perdere, nel primo tempo ha giocato meglio del Milan. Abbiamo fatto una buona partita, ...lazionews24