Lazio | Lotito | “Facciamo causa alla Figc | la Serie A deve cambiare”

Lazio - Milan , consulto Lotito con gli avvocati: possibile ripetizione del match? Le ultime sulla situazione in casa biancoceleste La rabbia dopo la sfida ... (calcionews24)

Non si ferma la lotta di Lotito contro arbitri e FIGC. Dopo le polemiche post Lazio - Milan e le sue dichiarazioni nel dopogara il presidente... (calciomercato)

Claudio Lotito è furioso! Il presidente della Lazio non ha ancora smaltito la rabbia per la gestione di Marco Di Bello della sfida di due giorni fa tra la ... (calcioweb.eu)

Ziliani: "Conoscete l'ultima vergogna del calcio italiano". Poi "avverte" il Napoli: Conclusione di Ziliani con un avvertimento al Napoli: "E comunque, se tanto mi dà tanto: se il Palazzo, dodici ore dopo le cose dette da Lotito su Gravina e la FIGC, scende in campo con i carri armati ...areanapoli

L’arbitro sbaglia, gara da ripetere: “Ammesso l’errore tecnico”: Non bastasse quanto accaduto venerdì in Lazio-Milan, con Claudio Lotito che ha chiesto ai suoi avvocati di verificare l’esistenza di errori tecnici, e sabato sera in Torino-Fiorentina, c’è un altro ...calciomercato

Serie A, Lotito voleva chiedere la ripetizione di Lazio-Milan. Ora pensa…: Il presidente Lotito era una furia dopo la gara dell'Olimpico e sarebbe pronto alle istituzioni dopo l'arbitraggio di Di Bello ...fcinter1908