L' attacco al nostro cacciatorpediniere è terrorismo Vannacci? A quale regole deve sottostare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) "Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia": a sottolinearlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in un'intervista al Corriere della Sera ha commentato l'abbattimento di un drone dei ribelli sciiti da parte della nave Duilio e ha sottolineato l'esigenza "di cambiare la nostra idea di difesa, dalle fondamenta". "Chiariamo", ha premesso il ministro, "l'Italia, come la maggior parte delle nazioni, non può farcela a difendersi da sola. Intanto bisogna coordinarsi con gli alleati, partendo dall'Europa: bisogna organizzare forze comuni, addestramento comune, far dialogare sistemi di difesa diversi per integrarli. Purtroppo siamo tra gli ultimi a capire la necessità di avere una Difesa solida. Paghiamo un retaggio culturale, un 'antimilitarismo' ...