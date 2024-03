Latina | le spezza un dito durante una lite | donna 38enne denuncia il marito

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024- I Carabinieri della Stazione CC di Santi Cosma e Damiano, in provincia di, a seguito di mirata attività investigativa scaturita dalla/querela di unaoriginaria di Formia, deferivano in stato di libertà il39enne originario dello stesso comune per maltrattamenti in famiglia. Ladopo l’ennesimacon l’uomo si è rivolta ai militari, ai quali aveva riferito che in più occasioni ille aveva puntato il coltello alla gola. L’ episodio che ha fatto raggiungere il limite di sopportazione, facendo vincere allala paura dire, è stata la frattura delindice. I militari hanno così provveduto ...

Sei anni fa l’omicidio di Alessia e Martina: gli eventi per non dimenticare: A Cisterna, la parrocchia di San Valentino si è trasformata in un luogo di incontro e di apprendimento per bambini e ragazzi, ospitando laboratori, giochi ed eventi pensati per stimolare la riflession ...latinaquotidiano

Christian Sodano, parla lo zio del killer di Cisterna di Latina: «Chiedo perdono, tutta la mia famiglia è distrutta»: Il duplice femminicidio di Cisterna di Latina è una ferita aperta non solo per la famiglia delle vittime, Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, ma anche per ...ilmessaggero

Delitto Cisterna Latina, Renéè era amica di Alessia Capasso, uccisa dal padre carabiniere: Renée Amato e Alessia Capasso, due giovani vite spezzate in circostanze tragiche che riflettono una realtà dolorosa e troppo spesso ignorata. Renée, ...thesocialpost