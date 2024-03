Latina | “beccato” dai Carabinieri in possesso di 5 dosi di hashish

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024- Idella locale N.O.R.M. -Sezione Radiomobile dihanno deferito all’A.G. un cittadino tunisino, residente ad Anzio presso una casa famiglia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Durante un servizio di controllo del territorio, nelle vicinanze delle autolinee del capoluogo pontino, i militari operanti, notavano il predetto che allo loro vista cercava di dileguarsi allontanana passo svelto. Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato indi gr. 5,86 di sostanza stupefacente del tiposuddivisa in n.5. Ultimata la perquisizione il suddetto, pur avendo consegnato il proprio passaporto agli operanti, improvvisamente si dava inspiegabilmente alla ...

Latina , 29 febbraio 2024- Nel corso del pomeriggio del 28 febbraio c.a. a Latina , i Carabinieri dipendenti N.O.R. -Sezione Radiomobile, deferivano in stato di ... (ilfaroonline)

Latina / beccato con cinque dosi di hashish, denunciato un tunisino: Latina – I Carabinieri della locale Nucleo operativo e radiomobile di Latina hanno deferito all’autorità giudiziaria un cittadino tunisino, residente ad Anzio presso una casa famiglia, per detenzione ...temporeale.info

Latina, vende cibo non tracciato: sequestrati 50 chili di alimenti: L'attività è stata sanzionata anche per la commercializzazione di borse in plastica di materiale non corrispondente alle caratteristiche di legge ...ilfaroonline

Latina, beccato mentre ruba in un centro commerciale: guai per un cittadino classe ’91: Latina, 29 febbraio 2024- Nel corso del pomeriggio del 28 febbraio c.a. a Latina, i Carabinieri dipendenti N.O.R. -Sezione Radiomobile, deferivano in stato di libertà per furto aggravato, un cittadino ...ilfaroonline