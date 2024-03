L’Atalanta è bella solo per un tempo | nella ripresa la Dea ha finito la benzina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo, 3 marzo 2024 – Troppo partite in pochi giorni.halanel secondo, esattamente come quattro giorni faa San Siro contro l’Inter, scivolando proprio sul più bello, nello spareggio Champions contro il Bologna. Dea che si è impiantata fisicamente dopo una cinquantina di minuti, quando la partita sembrava in discesa dopo un primodominato con il pressing alto a uomo, con anticipi e contrasti, concretizzata dalla rete dell’1-0 siglata da Lookman che mancava da titolare dal 30 dicembre quando aveva segnato la rete decisiva contro il Lecce, la sua ultima rete in campionato prima dei due mesi via per la Coppa d’Africa. Sembrava una partita in controllo, con un’Atalanta in cerca del raddoppio per un successo che ...