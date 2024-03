L’asse con gli Usa assicurazione sul Governo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) La sconfitta di Truzzu, gli scontri più o meno velati con la Lega, le critiche per la scelta dei candidati, il braccio di ferro sul terzo mandato, le incognite del premierato: sembra tutto così lontano, e così piccolo, visto dall’altra parte dell’Oceano. “Giorgia, mia grande amica”, abbracci, sorrisi: Biden ha accolto Meloni per la seconda volta in sette mesi, e lo ha fatto all’inizio della presidenza italiana del G7. Un passaggio strategico, se pensiamo che proprio grazie al palcoscenico internazionale il nostro Paese potrà ritagliarsi un ruolo di primo piano sui principali e più delicati dossier: dall’Ucraina a Gaza. Questo, almeno, l’obiettivo di Giorgia Meloni. Se in patria i problemi e le difficoltà non fanno sconti dopo un anno e mezzo di- all’indomani della prima battuta d’arresto elettorale con la bocciatura sarda - è ancora una volta sulla politica ...