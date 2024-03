Lasciarsi tutto alle spalle e ripartire. Lo Spezia a Bari non può sbagliare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Dimenticare la FeralpiSalò ea tutti i costi. Non c’è altra strada per unoche a undici giornate dalla fine si ritrova virtualmente in C dopo che, con una serie di 9 punti in 5 partite, si era avvicinatosquadre che lo precedono. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il, squadra che si trova in un pericoloso limbo tra i play-off (-3) e i play-out (+4), con una piazza in fermento e due sconfitte rimediate in tre giorni tra Bolzano e Catanzaro, pur se molto differenti tra loro. Iachini, nocchiero di grandissima esperienza nei marosi della cadetteria e non solo, ieri ha parlato per quaranta minuti di mentalità, intensità, aggressività, partecipazione alla manovra, pur non uscendo mai dalla pretattica. Il piano partita però è chiaro: lancia in resta a caccia dei tre punti. Lo ...