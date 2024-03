L’arsenale nella casa del marito violento | “Mi ha puntato alla gola il coltello”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 marzo 2024) Minacce e percosse continuemoglie, tanto da fratturarle il dito e puntarle anche un. I Carabinieri hanno trovato l’uomo colpito con l’ascia in una pozza di sangue (ilcorrieredellacitta.com) È dovuta ricorreredenuncia per interrompere la sequela di maltrattamenti che subiva da tempo. È la scelta che ha intrapreso una 38enne di Formia per tutelarsi dal: la donna nelle ultime ore ha sporto querela presso il comando dei carabinieri di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, chiedendo aiuto di fronte al disagio patito da lei e dsua famiglia tra le quattro mura di. Tormenta la moglie con minacce e percosse: arrestato 39enne di Formia L’ennesima lite, l’ennesima sfilza di ...