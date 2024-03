l’Arezzo schizzofrenico che entra nei Play Off

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel corso del campionato 2023/2024sta toccando gli estremi possibili. E’ insieme una squadra in grado di ben figurare contro chiunque e di meritare sconfitte deprimenti contro le ultime della classe. Qualche filotto di risultati porta la squadra a posizioni daOff (che alla fine è l’obiettivo della stagione), ma fa rabbia vedere grosse potenzialità non adeguatamente sfruttate. Calciatori che vanno a fasi alterne (Guccione su tutti, ma anche Gucci…) e la squadra che a volte sbaglia palesemente l’approccio alle partite.non è lontano dalla salvezza, che con un paio di vittorie a questo punto sarà sua, ma deve anche preparare la rosa per la prossima stagione ed è qui che bisognerà decidere chi sono i componenti più affidabili, più costanti. Questo pare essere da oggi in poi il lavoro principale da compiere per ...