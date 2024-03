L’applauso della città alla campionessa Noemi Montepagani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 3 marzo 2024 - Dopo la bella esperienza e soprattutto vincente ai campionati italiani per la giovane ballerinaè arrivata anche l’emozione di salire a palazzo civico per ricevere l’abbraccio e le congratulazionisindaca Cristina Ponzanelli. L’altra mattinaè stata ricevuta a palazzo civico dsindaca Cristina Ponzanelli che si è voluta congratulare con lei per l’ultima importante vittoria raggiunta., 15 anni sarzanese, infatti si è aggiudicata i campionati Italiani Assoluti di danze caraibiche nelle specialità Salsa e Bachata che si sono disputati a Riccione. Un risultato che si aggiunge ai due titoli mondiali e ai due titoli europei che la giovane sarzanese...