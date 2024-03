L’appello del vescovo | Preghiera e attenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) LIMITE SULL’ARNO Il Sinodo Diocesano, il primo dal secondo Dopoguerra, si appresta ad attraversare gli ultimi cento giorni. Temi fondamentali: lavoro, giovani, famiglia, la crisi (o, meglio, le crisi). Coinvolte, nella Diocesi di Pistoia e Pescia, le parrocchie di Vinci e del Limitese. Compresa quella celebre di Santa Croce dove fu battezzato Leonardo. In vista del traguardo, il, monsignor Fausto Tardelli, ha scritto una lettera alle comunità parrocchiali: "E’ giunto il momento di metter mano in modo decisivo alla seconda sessione del Sinodo Diocesano". Il sinodo era cominciato nel maggio 2022. La missiva sarà letta integralmente in occasione delle messe di stamani. "Con questa lettera - riprende il- chiedo a tutti una piena partecipazione al cammino sinodale della nostra Chiesa: con la, innanzitutto; poi ...