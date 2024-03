L’Amen BC Servizi Arezzo inizia la seconda fase battendo la Gulliver Derthona

(Di domenica 3 marzo 2024) Amen BCLab 82-67 Parziali: 14-9; 45-34; 66-53 Amen BC: Pelucchi 8, Zocca 8, Toia 4, Nica 2, Iannicelli 15, Rossi 5, Kankovic 19, Semprini 12, Vagnuzzi, Giommetti 7, Terrosi 2, Provenzal ne. All. Evangelisti Ass.Liberto.: Baldi 13, Fernandez 6, Farias 8, Tambwe 9, Korlatovic 3, Diodati 10, Fonio, Albertinazzi 3, Moro, Conte 15. All. Ansaloni Ass.Tosarelli. Vince all’esordio nellaPlayInBCche al Palasport Estra piega la resistenza dellaTortona. Dopo il primo canestro messo a segno dagli ospiti, la SBA infila un parziale di 9-0 che indirizza la prima parte di gara a favore del quintetto di coach Evangelisti che ...

Le indagini della Procura di Milano hanno svelato come fosse sufficiente "visitare una pagina web o consultare un’app con il proprio cellulare per ritrovarsi ... (fanpage)

Arezzo , 1 marzo 2024 – Archiviata la settimana di sosta L'Amen BC Servizi Arezzo si appresta a torna re in campo per la seconda fase del Campionato di Serie B. ... (lanazione)

Open Days: 7mila studenti al salone dell’orientAmento promosso Unifortunato, SSML e Job Academy: Successo per gli Open days 2024 organizzati dall’Università Giustino Fortunato, dall’Istituto Universitario di Mediazione Linguistica Internazionale di Benevento e dalla UniforJob Academy. Tre-giorni ...ntr24.tv

Basket serie B interregionale: domani via alla seconda fase. La Sba al PalaEstra con i baby del Derthona: AREZZO Dopo la settimana di sosta, domani inizia la seconda fase del campionato di serie B interregionale per la Amen Bc Servizi Arezzo. Gli amaranto hanno conquistato la salvezza diretta grazie al s ...msn

PNRR-PNC, adeguAmento antisismico ed efficientAmento energetico. L’ASL Bari dà il via ai lavori all’ospedale di Molfetta: RafforzAmento strutturale e maggiore sostenibilità renderanno nuovo il presidio, all’esterno e all’interno, compreso il restyling degli ambienti di degenza. E’ il primo degli investimenti previsti dal ...oltrefreepress