L’addio a Mazzanti | Resterà un esempio che ci indica la strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Emozione e lacrime, ieri mattina in Sala delle stagioni, per l’ultimo saluto a Raffaele, presidente di Legacoop Imola e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, scomparso nei giorni scorsi all’età di 70 anni a causa di un malore. Centinaia di persone, un numero ancora maggiore di quello che ne aveva accompagnato l’apertura venerdì pomeriggio, hanno fatto visita alla camera ardente allestita nel palazzo che ospita la sede di Legacoop Imola, nel tratto cittadino della via Emilia. Oltre ai vertici dell’associazione, presenti vari sindaci del territorio e rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e di quello del sindacato. Ma anche tanta gente comune. Tutti lì per rendere omaggio alla storica guida della cooperativa edificatrice Aurora seconda, già componente del Consiglio di amministrazione della Bcc ravennate forlivese ...