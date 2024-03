La Virtus cade a Sassari | 93 a 88 Luci e ombre per i bianconeri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 -laall’ora di pranzo (93-88 per). Il Banco è indigesto perché lanon ha le stesse energie di giovedì quando, in Eurolega, sono state sufficienti per arginare l’inizio di Valencia. Lain Sardegna perchéha più spinta e un Jefferson particolarmente ispirato che chiude con 7/10 da tre punti.per i. Lesono dettate dalla reazione: nel secondo quarto, sul -13- 42-29, la squadra di Banchi sembra sull’orlo di un tracollo. Invece laarriva all’intervallo sotto di quattro. E nel terzo prova anche a scappare, sul 55-60 (tripla di Belinelli). Ma le energie vanno e vengono. ...