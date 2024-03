La Vallata è in ostaggio Frane bloccano la 325 Ci risiamo | caos e code La strada resta chiusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Eccola, la "tempesta perfetta", la serie di concomitanze fatali che il sindaco di Vaiano era felice di aver scansato per un soffio all’indomani del ribaltamento della cisterna di carburante a La Briglia, pochi mesi fa. Stavolta tutti i tasselli sono andati al loro posto a costruire il peggior scenario mai neppure immaginato per la Val di Bisenzio:dalla parte sud e dalla parte nord con duescese a distanza di pochi giorni sulla principale arteria, la Sr 325. Chiuso l’accesso ad ovest, dove il ponte sulla Sp3 è ancora mancante, strade alternative già insufficienti e inadeguate ridotte a colabrodo e depauperate del benché minimo requisito di sicurezza dal nubifragio del 2 novembre e, per giunta, l’assenza di treni sulla Direttissima. Un sabato da incubo per chi ha dovuto spostarsi ieri da e per la Val di Bisenzio, convogliato, dopo la ...