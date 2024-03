La tracimazione della diga | Buon segno per l’estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) di Oscar Bandini RIDRACOLI (Forlì) Alladi Ridracoli, ‘il giganteRomagna’, si è materializzata venerdì scorso la prima(lo ‘sfioro’) del 2024. Una copiosa cascata d’acqua alta 103 metri ben visibile dalla strada di coronamento, dove lo sguardo si perde sul lago gonfio d’acqua incastonato tra la ForestaLama, Sasso Fratino, e i crinali del Parco nazionale, a ricordarci la maestosità e la forzanatura. In questa fascia dell’Appennino romagnolo i fossi dai nomi sconosciuti ai più come Molinuzzo, Altari, Lama, Mulino, Fosso d’Orso, Fossone e Fontanone che si gettano nel lago a destra e a sinistra, hanno trasportato negli ultimi giorni quantità d’acqua tali che in sole 48 ore hanno fatto crescere il livello del bacino di oltre due metri, con un ...