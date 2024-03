La Svizzera introduce una tredicesima per i pensionati | approvato il referendum

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Insarà introdotta unaper tutti i. Chiamati oggi alle urne, gli elettori elvetici hanno infatti detto sì in unpromosso dai sindacati con il sostegno della sinistra. L’iniziativa popolare federale “Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)” è stata approvata dal 58,24% dei votanti e da una maggioranza di 16 cantoni su 26. L’iniziativa iscrive nella Costituzione il principio di una 13esima rendita aggiuntiva, ma spetterà ora al governo e al Parlamento definire le esatte modalità di attuazione e finanziamento della riforma. L’assicurazione per la vecchiaia e quella di reversibilità (Avs), primo pilastro del sistema pensionistico, è il fondamento della previdenza in. Più di 2,5 milioni diricevono ...