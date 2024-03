La storia di una famiglia spezzata nell’opera seconda di Moro Il racconto di Ciccotti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 3 marzo 2024) Ad ambientare unanegli interni popolari (officina, piccoli appartamenti) della periferia romana, con un taglio da neo-oggettivo, tra Pier Paolo Pasolini (Mamma Roma) ed Ettore Scola (Brutti sporchi e cattivi) e la scelta netta del trilinguismo (romanesco + slang/italiano regionale/italiano standard), si corre il rischio di non superare Civitavecchia nella distribuzione. Eppure Martedì e Venerdì (2024), di Fabrizioe Alessio De Leonardis se non è un capolavoro è un film onesto e coraggioso, e andrà lontano. Onesto perché avrebbe potuto smarginare nel drammone da violenza splash e invece schiva tale sirena da pseudo film-cult. Coraggioso poiché parla di situazioni dure, ricordandosi che nellav’è una bambina e molti preadolescenti e adolescenti andranno in sala. La piccola, Claudia (Aurora Menenti, diretta con ...