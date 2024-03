La Sampdoria batte la FeralpiSalò! In campo 1 su 2 dell’Inter

(Di domenica 3 marzo 2024)è terminata con il punteggio di 1-3. La squadra di Pirlo, dopo la sconfitta contro la Cremonese, torna a vincere: insolo uno dei prestiti Inter VITTORIA – Lalae torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro la Cremonese. Ad aprire le marcature, al 9?, De Luca che sblocca la gara su calcio di rigore. L’attaccante, nove minuti dopo, si ripete e porta i blucerchiati sullo 0-2. Ad inizio ripresa laaccorcia le distanze con Kourfalidis prima della rete definitiva, nel finale, di Verre. In, per la squadra di Pirlo, solo uno dei due prestiti dall’Inter: Stankovic. Esposito, al rientro dall’infortunio, è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Inter-News - Ultime ...

