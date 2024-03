La sala dei professori | il thriller tedesco sottilmente paranoico candidato all’Oscar 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) “A una tesi serve sempre una dimostrazione”. Altrimenti siamo nel campo delle ipotesi, delle congetture, delle accuse infondate. E quante ce ne sono di supposizioni prive di oggettivo fondamento tra le pieghe del, nonché nel levigato spazio scolastico a centro della messa in scena in Ladei. Il film scritto e diretto dal quarantenne berlinese Ilker Catak, già in nomination tra i cinque titoli che si contendono l’Oscarcome Miglior film straniero, è un’operatesa e spiazzante che oscilla tra il racconto morale e una perigliosa detection. All’interno delle aule, degli uffici, dei corridoi e della palestra di un gymnasium(nove anni di istruzione filati) si consuma l’ansiogena e ...