La Rete dei Comuni sostenibili. Legnano guarda all'Agenda 2030

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Con la sottoscrizione della Carta,è entrata a far parte delladei: dopo la firma e al termine dell’assemblea nazionale della, al Teatro dei Ginnasi di Roma, sono stati il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore allatà Luca Benetti a ricevere la Targa che rappresenta l’impegno e la volontà dell’amministrazione comunale di raggiungere gli obiettivi di Agendadelle Nazioni unite, perché è proprio in questa “volontà d’intenti“ che si sostanzia l’adesione. Per gli amministratori legnanesi l’assemblea aveva lo scopo di entrare in contatto con le migliori pratiche chee Province o Città metropolitane stanno attuando per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati ...