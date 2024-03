La Puglia industriale che oggi deve ripensarsi La sfida | sfruttare la Zes

Puglia: MiniPia, ammesse dalla giunta 26 nuove categorie merceologiche -2-: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - 'L'obiettivo - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci - e' rafforzare l'industria culturale che vuole ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Transizione energetica: Hydrogen Valley grande opportunità per il Mezzogiorno: Chiusa a Rimini KEY, l’Expo dellaTransizione Energetica. Delli Noci: “Hydrogen Valley opportunità per il Mezzogiorno, per dare impulso alle economie locali".affaritaliani

Puglia, morte sul lavoro, in una ditta di logistica operaio 40 enne perde la vita cadendo da oltre 10 metri: Nella tarda serata di ieri, la zona industriale di Brindisi è stata teatro di un tragico incidente sul lavoro che ha visto la perdita di un uomo di 40 anni. L’incidente è avvenuto all’interno di un’az ...baritalianews