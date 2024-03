La Promessa | anticipazioni dal 4 all' 8 marzo | Beatriz ricatta Martina

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 3 marzo 2024) LeLadal 4 all'8rivelano chenon lascerà in pacenemmeno per un secondo. La nuova arrivata, infatti, si metterà in testa di conquistare Curro e costringerà la giovane ad organizzare un picnic per il ragazzo per poi lasciarli soli. Nel frattempo, Lorenzo cercherà di farsi dire dal figlio chi lo ha visto baciarsi con Elisa, mentre Manuel dovrà prendere una decisione difficile. La, trame puntate dal 4 all'8costretta a cedere al ricatto diLorenzo cercherà in tutti i modi di sapere da Curro chi sia la persona che lo ha visto baciare con Elisa. Il giovane, però, non si lascerà intimorire dall'autoritario padre e non svelerà ciò che sa. Nel frattempo, Simona ...