(Di domenica 3 marzo 2024) Vent'anni fa le nozze tra un'attivista per i diritti umani e il secondogenito della regina Beatrix dei Paesi Bassi che per lei rinunciò al trono. Il vestito fu il vero protagonista dell'evento: una creazione originalissima firmata da Viktor & Rolf

La principessa Mabel Wisse Smit e quell'abito da sposa coi fiocchi (per davvero): Quando Mabel Wisse Smit incontrò il suo principe era un'affermata attivista per i diritti umani olandese. Era il 2000, aveva frequentazioni altolocate ma non era di certo una socialite dedita alla ...vanityfair