La primavera Baby viola a tutto gas | caccia alla 13esima Domani tocca al Milan Poi un mese di fuoco

(Di domenica 3 marzo 2024) Prosegue la preparazione della Fiorentinain vista del match dicontro il. I, archiviata la cinquina rifilata al Bologna, inizieranno con lunedì undi gare decisive che diranno tanto - se non- sulla stagione della squadra di Galloppa, reduce da un filotto di dodici risultati utili di fila. Dafino al 4 aprile (giorno della finale di Coppa Italia) Biagetti e compagni se la vedranno infatti con i rossoneri in trasferta, poi alPark contro la Roma, affronteranno in Salento il Lecce e in casa l’Atalanta e chiuderanno il tour de force contro il Torino nell’ultimo atto del trofeo nazionale. Possibile che, dopo Dodo, presto venga testato assieme all’Under-19 anche Castrovilli, ai box da agosto. A.Gian.

primavera Palermo: i Baby rosa battono 3-1 l’Ascoli al Pasqualino: Il Palermo primavera ha battuto 3-1 i pari età dell’Ascoli al Pasqualino di Carini. I marchigiani hanno sbloccato il match al 4' con un rigore di Tarantino. Pari immediato dei rosanero, sempre dal dis ...mondopalermo

Lazio primavera, oggi contro il Frosinone: non si può sbagliare: RASSEGNA STAMPA- La Lazio primavera oggi alle 11:00 riceve il Frosinone in una gara fondamentale in ottica classifica. I ragazzi di Sanderra, dopo la vittoria contro il Sassuolo, vogliono confermarsi ...lalaziosiamonoi

Trasferta a Bologna per la primavera dell’Hellas: In attesa della prima squadra, oggi il Verona manda in campo la primavera: nel pomeriggio infatti di Paolo Sammarco affronteranno il Bologna in terra felsinea.calciohellas