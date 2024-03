La prima volta di Meillard in slalom ad Aspen! Noel era in testa ed inforca | Vinatzer e Sala in ombra

(Di domenica 3 marzo 2024) Ancora tripudio svizzero ad. Dopo le due vittorie di Marco Odermatt in gigante, arriva anche quella indi Loic, che conquista il suo primo successo nella specialità, il terzo della carriera in Coppa del Mondo. Una tre giorni fantastica quella di, che era reduce da due secondi posti consecutivi dietro all’incredibile Odermatt, mentre oggi tra i rapid gates il nativo di Neuchâtel è stato fenomenale, imponendosi con un secondo di vantaggio su quasi tutti gli avversari. Resta un tabù la vittoria in questa stagione per Clement. Il francese aveva chiuso inalla classifica lamance, ma nella seconda hato poco dopo il primo intermedio, dove comunque era già in ritardo rispetto allo svizzero. Secondo posto ...

Una s volta storica in Messico : la possibilità di una presidente donna Per la prima volta nella storia del Messico , si apre la possibilità concreta che una ... (newsnosh)

Il capolavoro di Ruggiero non basta, finisce 1-1 tra Cerignola e Avellino: Pazienza torna per la prima volta da ex e viene salvato dal gol di Gori ad un quarto d’ora dal termine, D’Ausilio fischiatissimo dai suoi vecchi tifosi. Avellino pericoloso in avvio, all’8’ ...tuttocalciopuglia

''Sono stata strappata dalla mia vita in maniera terribile'': Barbara d’Urso torna per la prima volta in tv dopo l’addio a Mediaset: La conduttrice 66enne è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ Quasi nove mesi esatti dopo la sua ultima apparizione su Canale5, ha rotto il silenzio ...gossip

Tirreno-Adriatico 2024: al via la nuova edizione, tutte le tappe. Filippo Ganna per l'Italia: Jonas Vingegaard sarà senza dubbio la star di questa edizione della Tirreno-Adriatico. Per la prima volta in carriera, il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France sarà al via della Corsa ...corriereadriatico