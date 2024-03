La polemica Rabbia Immobile | Un vigile in campo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Ladopo Lazio-Milan continua in rete. Luca Pellegrini, difensore espulso per il fallo su Pulisic, sui propri profili social dice: "La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività". Segue(foto) che, ironicamente, sottolinea come "innon si poteva parlare, c’era ilche te lo impediva". Pure Zaccagni dice che "della partita di ieri rimane solo il fortissimo e amaro sapore di ingiustizia". Un clima non certo sereno che non aiuterà i biancocelesti in vista della preparazione anti-Bayern, partita decisiva per il prosieguo della stagione nella quale la Lazio sarà chiamata all’impresa.