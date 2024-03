La missione di Vincenza Costantini | Soldi per la scuola e medicine | al fianco degli ultimi dell’Etiopia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) "Non avrei mai immaginato di poter vincere con tanti candidati al titolo di "Maceratese dell’anno", e molti sicuramente più conosciuti di me. La mobilitazione che c’è stata, è stata commovente". La settempedana, della onlus Sorrisi per l’Etiopia, gioisce dopo la vittoria del concorso del Carlino, il "Maceratese dell’anno", di ritorno dallain Africa di quest’anno. Sono quasi seimila i tagliandi consegnati dai lettori del nostro giornale con il nome di. "Sapevo di avere qualche sostenitore, ma poi ho saputo che hanno raccolto i coupon per noi anche da Potenza Picena, Recanati e altre località. Almeno la metà dei voti che ho ricevuto sono inaspettati. Sono veramente felice, anche perché è stata un’occasione per far conoscere la nostra realtà". La onlus è nata 17 anni fa, dopo ...