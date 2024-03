“La mia paura più grande” Grande Fratello | Anita non riesce a smettere di pensarci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 3 marzo 2024)Olivieri rivela la suapreoccupazione. Tensione nella Casa tra la biondina romana e l’amico Giuseppe Garibaldi. I due sono venuti ai ferri corti eha detto chiaramente di non poterne più del suo amico preferito: “Io ho bisogno di te per vivere secondo te? Se non c’eri tu qua dentro io come me lo facevo il percorso? In un angolino?”. Giuseppe Garibaldi ci è rimasto molto male: “Te ne vai perché non sai parlare. Sai che ho ragione. Ti ho dato tutto il cuore e tu che mi hai dato?”. Anche Letizia Petris ha tentato di fare da paciere tra i due, ma con scarsi risultati a quanto pare. In ogni caso in queste ore, parlando con Greta e Paolo, ha rivelato di essere preoccupata della popolarità acquisita e di quello che ...