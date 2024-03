La luna col colle Saggia Meloni | ha capito che con Mattarella non conviene litigare

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 3 marzo 2024) La premier smentisce di aver preso di mira il Quirinale sui manganelli: il presidente non le fa ombra, non trama, non la ostacola, non parla di premierato e soprattutto si rifiuta di fare il capo dell’opposizione. Da uno scontro, il governo avrebbe solo da perdere