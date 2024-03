La lezione a un senzatetto preso a calci e pugni sotto i miei occhi

(Di domenica 3 marzo 2024) "Non hai nemmeno le palle di girarti". Il mio pomeriggio di ordinaria violenza comincia con un apparente diverbio a cui non presto attenzione. Sono a Roma e sto passeggiando nel mio quartiere. C'è un sole inusuale per un pomeriggio di febbraio e decido di sedermi su una panchina. Guardo le...

Dominic Sessa di The Holdovers ha già trovato il suo prossimo progetto: Dominic Sessa non avrà vinto il premio BAFTA come attore non protagonista domenica sera - andato a Robert Downey Jr. di Oppenheimer - ma ha ottenuto il suo primo ruolo dopo il suo esordio sul grande ...movieplayer