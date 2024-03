La leggera stretta sugli imballaggi monouso e il piano Ue per la Difesa

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 3 marzo 2024) Next, la newsletter di Europa Today che vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura di Francesco Bortoletto e Alfonso Bianchi (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad [email protected] ).In cima all'agendaLa battaglia per salvare le buste...