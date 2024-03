La Juventus dei giovani | il primato della formazione anti-Napoli

(Di domenica 3 marzo 2024) Lasfida ilal Maradona nel posticipo27esima giornata di Serie A per blindare il secondo posto e lo fa con una...

La Juventus sa che è il centrocampo il reparto della squadra sul quale è necessario intervenire in modo massiccio durante il prossimo... (calciomercato)

Tiene banco in questi giorni la questione relativa alla vendita dei biglietti di Napoli-Juventus . Già, perché se da un lato rispetto al nostro ultimo report ... (optimagazine)

Sembrava essere diventato un sortilegio. Da quando Max Allegri era arrivato a una sola vittoria dai 1000 punti in serie A, la Juve si era bloccata:... (calciomercato)

L’ Inter di Inzaghi non si ferma più e continua a viaggiare alla stessa velocità della Juventus dei record , quella del terzo anno di Conte che chiuse il ... (sportface)

Per il Napoli di Fracesco Calzona, il treno per l'Europa passa inevitabilmente per la gara di questa sera: al Maradona gli azzurri - forti delle sei reti ... (ilmattino)

“Juventus retrocessa”: annuncio choc su Allegri prima del Napoli: la Juventus giocherà in casa del Napoli in un match importantissimo per la stagione dei bianconeri: Vlahovic e compagni vogliono mettersi definitivamente alle spalle il momento negativo mentre i ...calciomercato

DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus: segui la cronaca LIVE: È tutto pronto allo Stadio Maradona per Napoli-Juventus. Il big match della ventisettesima giornata ... confermando il secondo posto dei bianconeri. Reduce dalla prima vittoria sulla panchina ...calciomercato

Napoli-Juventus LIVE: le FORMAZIONI UFFICIALI, c'è Alex Sandro. La scelta in attacco: Le motivazioni per cercare a tutti i costi una vittoria non mancano, anzi... La Juventus deve andare a caccia dei tre punti nel match di questa sera contro il Napoli, che sembra aver ritrovato un po' ...ilbianconero