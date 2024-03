La Juventus cade a Napoli e ora l’Inter può ancora allungare!

(Di domenica 3 marzo 2024) Finisce 2-1. I bianconeri cadono al Maradona e rischiando di precipitare a -15 dalse domani i nerazzurri dovessero vincere col Genoa. GIOIA AZZURRA ? Luci al Diego Armando Maradona per la sfida tra ile la. Match sempre molto sentito dalle parti di Fuorigrotta. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie: gli azzurri dalla roboante goleada per 6-1 a Sassuolo e i bianconeri dal 3-2 al fotofinish contro il Frosinone. Match subito combattuto e intenso. La prima palla-gol è dellacon Vlahovic, che al 10? colpisce di testa su cross di Chiesa, non trovando di pochissimo il secondo palo. Al 24?, è Di Lorenzo a rispondere con una conclusione di destro dal limite dell’area, ma pallone alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi, ci prova ...

(Adnkronos) – La Juventus batte 3-2 il Frosinone nel match in calendario oggi per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. La formazione allenata da ... (seriea24)

Kvara atterrato da Cambiaso, Marelli: "Fanno fallo entrambi, non è rigore" (FOTO): Proteste di Khvicha Kvaratskhelia pochi minuti dopo il fischio d'inizio per un contatto con Andrea Cambiaso nell'area di rigore della Juventus. Khvicha Kvaratskhelia ... il numero 77 azzurro cade a ...areanapoli

BARCELLONA - Doppio infortunio: out De Jong e Pedri, saranno da valutare per il Napoli: Brutte notizie per il Barcellona. Durante il match di Liga contro l'Atletico Bilbao, Frenkie De Jong è uscito per infortunio in seguito a uno scontro di gioco con Unai Gomez. I due giocatori saltano a ...napolimagazine