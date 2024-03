La Germania indaga sulle intercettazioni nei colloqui della Bundeswehr in Ucraina

(Di domenica 3 marzo 2024) Lapotenzialineisulla guerra in. Le autorità tedesche sperano che presto siano disponibili i risultati dell’indagine. LaIl ministeroDifesa tedesco ha aperto un’indagine sulla potenziale intercettazione di una discussione riservata tra alti ufficialisulla guerra in

Ricercato in Germania, arrestato a Modena: indagato per produzione, vendita e acquisto di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso all’esito di indagini, eseguite in Germania, a seguito del rinvenimento, lo scorso 13 febbraio ...lapressa

La Germania indaga su un'intercettazione russa riguardante la fornitura di missili all'Ucraina: La Germania sta indagando su un'apparente intercettazione russa di ufficiali dell'esercito che discutevano della fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina e dei possibili obiettivi. L'audio dell ...informazione

Contrasto a immigrazione clandestina,chiusa indagine carabinieri: La cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, garantite dalle Agenzie Europol e Eurojust, ha ricostruito l'operatività degli indagati anche in Austria e Germania. Tra i tre Paesi, è la ...ansa