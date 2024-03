La Folgore in tranquillità attende il Villa d’Almè

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Dall’alto dei suoi sette risultati utili consecutivi e da una posizione finalmente tranquilla laCaratese è sicuramente una delle realtà più in forma del torneo. Dopo un periodo di rodaggio, il muovo tecnico Carmine Parlato ha saputo infondere alla squadra il suo “credo” calcistico e i risultati cominciano a vedersi. Dopo il blitz di Ciserano contro la Virtus, c’è a questo punto un’altra bergamasca sulla strada degli azzurri, ilValle che in classifica li precede. "All’andata fu una partita molto dura, hanno quattro punti più di noi e l’obiettivo è stringere questo gap" ha detto capitano, il difensore centrale classe ’95 Antonio Arpino. Il riferimento va all’1-1 did’Almé scaturito dal match di andata in terra bergamasca, nel classico preview della sfida in programma questo pomeriggio a partire dalle 14.30 ...