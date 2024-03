La Farnesina finanzia progetti di ricerca Italia-Israele | ma non esclude quelli anche a scopo militare Accademici inviano lettera di protesta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Sul sito del Ministero degli Esteri è stato da poco pubblicato un nuovo bando percongiunti ditra. I campi di applicazione sono ancora una volta le tecnologie per il suolo, quelle per l’acqua, come trattamento di quella potabile, delle acque industriali e di scarico, o ancoraper la desalinizzazione e infine l’ottica di precisione, elettronica e tecnologie quantistiche. Il bando finanzierà un massimo di 11, con il Maeci che si impegna a coprire il 50% dei costi. Fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto già previsto negli anni passati.portano avanti da tempodicongiunti in ambito scientifico e industriale, come si può vedere ...