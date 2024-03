La Duilio abbatte un drone lanciato dai ribelli Houthi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) LA SPEZIA Il primo attacco verso una nave italiana, impegnata nella difesa dei traffici mercantili in Mar Rosso si è scontrato contro la capacità di reazione dell’equipaggio del Caio. Il cacciatorpediniere lanciamissili, unità di bandiera della Prima divisione navale che ha sede alla Spezia, ha abbattuto ieri pomeriggio undallo Yemen dai. Il velivolo, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati dai, stava volando in direzione dell’unità navale, facendo così scattare immediatamente l’allerta a bordo e l’attivazione dei sistemi di autodifesa. Il velivolo è stato abbattuto a circa sei chilometri di distanza dall’imbarcazione, grazie a un sistema missilistico antiaereo all’avanguardia. Nave ...