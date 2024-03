La dose di droga e il malore In manette i pusher

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) La ragazza si è sentita male dopo aver assunto. E ai poliziotti ha rivelato la zona in cui aveva acquistato la, pur senza fornire informazioni precise. I pochi elementi a disposizione sono comunque bastati agli agenti per risalire ale al suo fornitore e per arrestare entrambi. Stando a quanto risulta, qualche giorno fa, la ragazza si è accasciata in strada, raccontando poi che aveva assunto stupefacenti volontariamente e indicando dove li avevano acquistati. Così venerdì mattina è scattata la perquisizione a casa di un ventisettenne, in via Colonna: lì gli investigatori hanno trovato 183 grammi di marijuana, 28 di Ghb e tremila euro in contanti. Poi i controlli si sono spostati in zona Centrale, nell’abitazione di un quarantaduenne: sequestrati altri 185 grammi di Ghb e 30 di metanfetamine.