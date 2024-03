La DelFes Avellino fa suo il derby | vittoria in scioltezza con Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaliquida la pratica Paperdiinal Pala del Mauro. La squadra di coach Alessandro Crotti domina tra le mura amiche con un punteggio di 80-56 dopo una partita condotta sin dalla palla a due.che ha visto i padroni di casa chiudere la contesa già prima dell’intervallo, portandosi oltre i venti punti di distacco nel corso del secondo quarto, per poi toccare, nella ripresa, il massimo vantaggio di +33. Alla squadra di Terra Lavoro non sono bastati i 33 punti a referto di Cavallero. In doppia cifra perBortolin, Nikolic, Chinellato, Verazzo e Fresno. Dopo ladello scorso weekend contro Montecatini,torna ad affacciarsi in zona playoff, male ...