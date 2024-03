La Dda | processate i sei accusati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Il caso degli undici colpi di Ak-47 esplosi la notte del 23 gennaio 2023 contro la vetrata del poliambulatorio Med360 di Palazzolo – un atto intimidatorio ordito un “Otello“ che aveva intrecciato una relazione extraconiugale con una dipendente e voleva punire chi la ostacolava, nonché far paura al titolare, che a suo dire gli insidiava l’amante – sta per approdare in Tribunale. Il pm della Dda Roberta Panico ha chiesto il rinvio a giudizio dei protagonisti della vicenda: Giovanni Utzi, 47enne di Gioia Tauro, secondo l’accusa il mandante degli spari; nonché il basista di una rapina all’ufficio postale di Palazzolo dove lavorava nel luglio 2023. La Procura contesta a Utzi anche di avere fatto 238 telefonate all’amante – e non solo a lei – mentre era ai domiciliari stretti. Chiesto il processo anche per Giacomo Capra, 45enne di Manerbio, rapinatore seriale di supermercati, ritenuto ...