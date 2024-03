La Cina e i preparativi per una guerra di lunga durata

(Di domenica 3 marzo 2024) Lanon intende lanciare offensive militari o ritrovarsi in. Pechino non intende tuttavia farsi trovare impreparata in vista di un possibile Worst Case Scenario. InsideOver.

Yangzhou, 13 gen – (Xinhua) – Persone scelgono decorazioni per la Festa di primavera in un mercato a Yangzhou, nella provincia cinese ... (romadailynews)

Hainan, 30 gen – (Xinhua) – Persone acquistano decorazioni per il Capodanno lunare cinese in un mercato di Haian, nella provincia orientale ... (romadailynews)

Hainan, 30 gen – (Xinhua) – Un venditore prepara le decorazioni per il Capodanno lunare cinese in un mercato di Shijiazhuang, nella provincia ... (romadailynews)

NATO e Ucraina, che succede se Trump torna alla Casa Bianca: Ritiene che a un certo punto l’Ucraina dovrà rassegnarsi a cedere parte del suo territorio occupato “Penso che l’integrità territoriale ucraina sia estremamente importante e che sia una delle cose su ...informazione

Giorno della memoria della pace a Taiwan: per l’isola si prospetta lo stesso copione di Hong Kong: La Cina mette in conto che la prospettiva di una riunificazione pacifica stia evaporando. Gli Stati Uniti devono anche valutare fino a che punto i loro ‘preparativi’ rischiano di far precipitare il ...ilfattoquotidiano

Cina: oro in snowboard Su Yiming a Pechino 2022 punta in alto a Milano-Cortina 2026: Il ventenne cinese, fenomeno dello snowboard, ha anche ammesso che i preparativi per i suoi secondi giochi olimpionici invernali saranno piu’ impegnativi di quelli per Pechino 2022.romadailynews